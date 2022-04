Reynald GUENOT

FORMATEUR pendant 18 ans,

j'ai été, 4 ans, coordinateur des cap en 1an (jeunes en réorientation), puis accompagnateur au CDR (Centre de Ressources).

Depuis AVRIL 2017, je suis CONSEILLER FORMATION au service relation entreprises du CFA de la ville de Tours



Rigoureux et organisé,

je sais :

- établir des projets écrits,

- travailler en équipe,

- maitriser l'outil informatique (Ypareo, Microsoft office).



A l'écoute des différents partenaires (institutions, entreprises, formés, collègues),

je suis force de propositions,

j' innove et me renouvelle. Je vais au bout des choses !



Mon approche de la vie est systémique.

J'aime l'art en général, la peinture, la musique en particulier.

Épicurien, j'aime les bonnes tables, les balades en nature et l’œnologie.



Mes compétences :

Relation client

Coaching individuel

Communication

Planification

Organisation du travail

Formateur

Gastronomie

Responsable

Restauration

Tests psychotechniques