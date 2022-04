Florence GUERIN

Everwin est aujourd’hui le leader français des ERP pour sociétés de services, également appelés progiciels de gestion d’affaires. Everwin réalise un CA de plus de 10 M€ et compte plus de 2500 clients, 60 000 utilisateurs, 105 collaborateurs et une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences régionales (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux).



Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services professionnels grâce à ses ERP Everwin GX et SX, son portail web Everwin iVision et son nouveau CRM Everwin CXM, tous disponibles en mode SaaS ou licence. Son offre est basée sur des fonctionnalités, des technologies et des méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un marché global qui représente près de 500 000 entreprises en France.