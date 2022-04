Florence GUIGNE

Une riche expérience dans un grand groupe hôtelier m’a permis d’acquérir de solides compétences dans la gestion, l’exploitation et la commercialisation des différents établissements.



Mon parcours professionnel est axé sur le management d’équipes, l’organisation d'événements, le développement commercial et la relation client.



Mes 2 dernières expériences dans l’événementiel ont confirmé mon gout prononcé pour les échanges commerciaux et la création d'événements offrant de belles prestations au profit d'une clientèle exigeante.





Mes compétences :

Autonomie

Capacité à manager

Ecoute

Esprit d'analyse

Force de proposition

Manager

Qualité

Qualité d'écoute

Réactivité

Résistance au stress

Rigoureuse

sens du client

Résistance stress

Synthèse

Rigueur