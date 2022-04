Florence GUILHAUDIN

Mon parcours professionnel m'a permis de connaître différents types d'entreprise, que ce soient par leur taille, leur organisation ou leur domaine technique.



J'y ai acquis une expérience polyvalente de plusieurs années ce qui a accru mes capacités d’adaptation et m'a mise au fait de la résolution des problèmes humains, techniques et organisationnels.



******************* COMPETENCES ACQUISES *********************

En Management

• Conception, Planification, Suivi et Contrôle d’un projet ou d’une organisation.

• Gestion des délais, des coûts et des risques.

• Recherche de la satisfaction client et du respect de la qualité.

• Pilotage des prestataires et des services.

• Coordination et encadrement des équipes en travail collaboratif.

• Préparation et animation de réunions.

• Plans de Communication et notions de marketing projet.



En Gestion

• Analyse financière et comptable.

• Elaboration des budgets, suivi et actions correctives.

• Techniques d’aide à la décision et au choix de la stratégie.

• Création et suivi des tableaux de bord destinés aux décisionnaires.

• Représentation de l’organisation auprès des instances locales et régionales.



En efficacité personnelle

• Sens de l'écoute, analyse et synthèse,

• Autonomie, rigueur, pédagogie,

• Enthousiasme, dynamisme, bon relationnel,

• Adaptabilité, ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Autonomie

Bâtiment

Coordination

Management

Management projet

Médiation

Organisation

Pilotage

Polyvalence

Relationnel

Rigueur

Synthèse