Florence GUILLEMOIS

APRES 7 ANNÉES EN TANT QU ASSISTANTE DE GESTION DANS PLUSIEURS ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DU SECOND OEUVRE, OU DU TP, J AI DÉCIDE D'ALLER PLUS LOIN ET DE COMPLÉTER ET RÉACTUALISER MA MAÎTRISE DE GESTION EN MARKETING STRATÉGIQUE EN PASSANT UN MASTER DE CONTRÔLE DE GESTION ET SYSTÈMES D'INFORMATION A L' IGR-IAE DE RENNES POUR DEVENIR CONTRÔLEUR DE GESTION.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Informatique Décisionnelle BI

Système d'information

Synthèse

Contrôle interne

Analyse

Comptabilité analytique

Grande distribution

Microsoft Excel et Excel Report

VBA EXCEL ET ACCESS

SAP FI-CO

SAP BO (Business Object)

MySQL

Microsoft SQL Server (IS / RS / AS)

Microsoft Access

