Florence GUILLON

Depuis plus de vingt ans, je met en place, paramètre, et forme les utilisateurs à la pratique des logiciels de paie, de comptabilité et gestion commerciale, principalement sur les logiciels CIEL et SAGE.

Mon domaine de prédilection : La formation en paie. Un domaine sans cesse en évolution.

Toujours à la recherche de nouvelles missions, je suis à votre écoute.



Mes compétences :

SAGE Paie

Informatique de gestion

Informatique

Paie

EBP Gestion commerciale

Ciel Paye

Ciel Compta

Comptabilité générale

CIEL Gestion commerciale

EBP Compta

Ressources humaines

Maintenance informatique