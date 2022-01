Florence HAUTBOIS

Implantée en Bretagne (56880 Ploeren), la société GardenKuB vous offre une nouvelle approche de votre espace extérieur et vous accompagne dans tous vos projets daménagement de vos annexes (garages, carports alu voiture , carport alu camping-car, carport abri intégré, poolhouses).



Les produits de fabrication française proposés par GardenKuB sont robustes et durables, ils vous permettent de profiter rapidement dune annexe sans les contraintes du chantier.



La société GardenKuB vous propose des constructions en panneaux sandwich isolants sur mesure ainsi que des carport en aluminium de fabrication Française sur les départements 56, 35, 22, 29 et 44.



GardenKuB réalise votre projet « clés en main » depuis votre déclaration de travaux, jusquà la livraison et la mise en place de votre produit Outdoor.



Nous assurons la pose des garages et des carports en alu par le biais de notre partenaire local (Breizh Pose) pouvant attester dune garantie décennale.



Bureau Showroom Outdoor - PA 32 Rue des Deux Moulins 56880 PLOEREN



contact@gardenkub.com lArray

www.facebook.com/prefabrique.garage56.abri.de.jardin.56.isole



Mes compétences :

Aménagements paysagers

Négociation commerciale

Techniques de vente

Créativité

Création d'entreprise

PAO et systèmes de productions multimédia