Florence HÉLIARD

Déc 2008 CHARGÉE d'AFFAIRES Ingénierie Patrimoniale

conseil, étude de dossiers patrimoniaux et préconisations.

Diffusion de l'actualité du patrimoine au réseau.

2007 RESPONSABLE CLIENTELE avec agents mandataires en gestion de patrimoine

2004 à 2007; CONSEILLER CLIENTELE sur Anse et alentours

assurances biens de personnes,prévoyance et vie(protection financière).

étude patrimoniale.

CA 2004/2005: 950,000 euros

CA 2005/2006: 1.500.000 euros





1999 à 2003 DIVERSES MISSIONS(entre congé parental) en agence interim à Paris et Lyon

CANON France, assistante marketing

Lancementd'une opération marketing auprès de la clientèle (rédaction de l'offre, mailing,suivi évenementiel).

Opération de recouvrement.

MEDEF,

Coordination et Organisation de l'université d'été du MEDEF.

MDP, coordinatrice

Coordination, organisation de séminaires et évenements.

COINTREAU, assistante marketing trilingue pour le département Tequila.

Lancement d'une nouvelle Tequila sur le marché français.(tableau de bord du lancement, étude du packaging, publicité...)



1997-1999 RESPONSABLE MARKETING/GESTION POUR LE DEPARTEMENT VENTE DIRECTE.

CANON CHILE S.A., Santiago, Chili

Contrôle de gestion et supervision de la force de vente (prévision mensuelle des ventes, analyse de la vente et force de vente, de la concurrence, attente du client...).

Responsable d'une dizaine de vendeurs sur le terrain.

Analyse des unités vendues versus les «contrats de service» (maintenance).

Organisation des opérations marketing ponctuelles (salon,promotion,animation...)

Réorganisation et sectorisation de la force de vente à Santiago. Segmentation du marché (accroissement des ventes terrain de 10% en une année)

Implémentation et développement du programme appelé «GOLDMINE» ( Software d' administration et marketing ).



1996 -1997 SUPERVISEUR DE VENTE POUR LE DEPARTEMENT VENTE DIRECTE

QUILLET DIFFUSION Maison d'édition, Montpellier,France

Accompagnement et supervision des vendeurs sur le terrain.

Responsable du recrutement et de la formation des vendeurs.



1993-1995 CO-RESPONSABLE DE L'AGENCE DE GAP

AFER, Assurance de Vie, Gap, France

La création d'un portfolio client(50-100 nouveaux clients/an).

Responsable clientèle.

La mise en place d'évenements marketing afin de fidéliser le client.



1991-92 CONSEILLER EN COMPTES COURANTS ASSOCIES.

GSD-RHÔNE ALPES, Groupe Victoire, Lyon,France

Réalisation de montages financiers de nos produits en collaboration avec certaines banques en vue d'investissements futurs.

Etude de risques des placements proposés.

Développement d'un portfolio client.



Mes compétences :

commerciale

assurance

Assurance vie prévoyance

management