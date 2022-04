Florence Henriet bénéficie d'une réelle expérience en stratégie, organisation et communication interne et externe. Elle s’appuie sur la connaissance et la mise en œuvre de l'ensemble des « outils » couramment utilisés par les entités régies par des règles ordinales et/ou organisées en association (partnership), notamment les cabinets d'avocats.



Florence Henriet a été Directrice du Business Development et de la Communication du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP de 1990 à 2010. En rejoignant ce cabinet d'avocats d'affaires international, Florence fut l'une des toutes premières à exercer ce métier en France. Dans un premier temps, responsable de la communication, elle s'oriente dès 1994 vers le Business Development. Elle anime une équipe de 8 personnes organisée en deux pôles : communication et business development. De l'accompagnement des avocats dans le developement de leurs clients (veilles, rédactions des appels d'offre et présentations, systèmes)aux relations avec la presse et les guides en passant par l'organisation des événements (communication interne et externe), elle bénéficie d'une réelle expérience sur l'ensemble des outils couramment utilisés par les cabinets d'avocats. Florence a enseigné à l'EFB. Diplômée de l'Université Paris II, elle est titulaire d'une maitrise en droit des affaires, d'une maîtrise en Sciences Politiques et d'une licence d'information et de communication (Institut Français de Presse).



Depuis le mois d’avril 2010, Florence Henriet souhaite faire bénéficier de son expérience dans le cadre de missions de consultante indépendante.



Florence est mariée et mère de quatre enfants.