Florence HÉRY

Avec une expérience de dix ans à mon actif, je suis parfaitement en mesure d'endosser les responsabilités inhérentes à la fonction d’assistante. Tout d’abord, pendant ma préparation aux concours, j’ai pu exercer la fonction d’assistante de justice assermentée à la Cour d’Appel de Paris. Cette première expérience m’a permis de développer ma rigueur et mon sens de l’organisation.

Par la suite, mon parcours professionnel au sein d’Interforum Editis m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences. Les deux postes d’assistante commerciale m’ont appris à gérer les priorités tout en mettant en avant mon sens du relationnel.

D’un naturel rigoureux, dotée d’un fort esprit de synthèse, enthousiaste, dynamique et aimant particulièrement travailler en équipe, je sais posséder tous les atouts nécessaires pour réussir et ainsi faire de notre collaboration un succès partagé. C’est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes motivations.





Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Saisie de tout document

Prise de rendez vous

Opérations promotionnelles

Lotus notes

PAO Indesign et photoshop

Assistante commerciale

Saisie comptable et suivi des factures client

Reporting et suivi

Pack Microsoft Office

Coordination commerciale

Organisation du travail

Planification et Ordonanncement