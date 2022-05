Tony BRUNEAU

Apres une experience professionelle à New York durant mes études et un double Diplome Maitrise (Marseille) - Master (Londres) j'ai été améné à integrer les équipes commerciales de BNP Paribas Securities Services des le 1er Juillet 2005.



En 2011, je choisis de prendre une année de congé sans solde avec pour objectif de monter ma société de conseil, ce sera Oaktobe. Il s'agit d'offrir aux petites et moyennes entreprises des analyses de leurs couts et les aider dans leur strategie de communication web. Il s'agit également d'aider de jeunes entrepreneurs talentueux à lancer leur entreprise.



En parallele, j'ai lancé en 2012 TheOfficialStore.com qui offre des produits de qualité et sous licence rappelant la France.

Plus récemment, le dernier lancement: MyAd.lu qui comble un vide dans le web Luxembourgeois en offrant un site de petites annonces simple et gratuit



Mes compétences :

Entrepreneur

Gestion de projet