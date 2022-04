Jonathan DUFF

Rédacteur en chef en anglais, editor/writer in English au pres de la communication: messaging corporate, articles de presse et discours de la part du PD-G, contenu de web et média sociaux, magazines clientèle/stakeholders



Secteurs: luxe; finance/bancaire; technique/industriel/B2B; architecture & bâtiments; ingénierie; matériaux avancés.



Économiste; 30 ans d'expérience. Multiculturel: irlandais, né et élevé outremer.



Langue maternelle: anglais. Autres langues: français, espagnol, italien.



Mes compétences :

Architecture

B2B

Communication - Marketing

Communications

Écrivain

Journalism

Journalisme

Luxury

Marketing

Rédacteur

Rédaction

Relecture

Writer

writing