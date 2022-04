Florence HEUSSE

Bonjour,

Pharmacien d'officine depuis plus de10 ans, j'ai acquis une grande expérience dans le conseil et la gestion en officine (marketing, stupéfiants, pharmacovigilance...).

Je suis dynamique, rigoureuse, organisée et capable d'initiative.

Je souhaiterais changer d'orientation pour découvrir de nouveaux horizons et utiliser mon expérience du Médicament dans un autre domaine (pharmacovigilance, ....).

J'ai également une grande expérience en animation que ce soit au plan professionnel ou au plan personnel.

Je suis disponible pour tout autre renseignement.





Mes compétences :

Pharmacovigilance

Informatique

Initiative et adaptation

Pharmacie

Empathie et sens de l'écoute

Efficacité professionnelle personnelle

Autonomie et sens de l'adaptation

Formation

Rigueur dans le travail