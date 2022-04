Florence HÉVIN

SITE PORTFOLIO : http://flohevin.wix.com/design-graphique



Diplômée de l’école des Beaux Arts du Havre avec un DNSEP en communication graphique,

j’ai intégré depuis différentes structures en publicité, communication, édition corporate, institutionnelle, culturelle et presse magazine.

Mon parcours me permet de travailler de la Direction Artistique à la réalisation

et l’éxécution avec une gestion rigoureuse de tous mes dossiers.

Je travaille sur Xpress, Indesign (+ aquafadas pour les publications numériques), Illustrator, Photoshop, after effect

avec un sens de l’image et de l’esthétique aigu. J’ai l’amour du travail créatif et abouti.



Mon approche

• Adapter aux problématiques du client les réalisations graphiques dans la forme et dans le fond.

• M’approprier l’expression du client.

• Avoir une vision globale et créative de sa communication.

• Comprendre le contenu afin de donner du rythme au texte pour en faire ressortir l’essentiel.

• Être force de propositions et aller au-delà de sa demande.



Mes plus

• Graphiste avant tout.

• Créative, curieuse, passionnée.

• Compétences en motion design et édition numérique.

• Maîtrise de la suite Adobe.

• M’impliquer dans la rédaction d’accroches, visuel/accroche étant indissociables.

• Faire preuve de réactivité face aux imprévus du métier.



Mes compétences :

Fiabilité

Créativité

Analyse

Expérience

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Motion Design et mag interactif