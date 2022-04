Florence HUGON

Dans le conseil appliqué à l'informatique de gestion depuis 1993, j'ai réalisé plusieurs implémentations et déploiements d'ERP, et gère des projets complexes principalement en AMOA, dans un milieu international et multiculturel, pour des clients prestigieux.



Mes domaines d'intervention sont notamment en Assitance à Maîtrise d'Ouvrage ou Maîtrise d'Oeuvre:

- La Gestion de Projet,

- La Direction de Programme informatique,

- La Coordination d'activités transverses (multi-projets),

- La Conduite du changement (Du diagnostic, analyse d'impacts, ..., assistance post-démarrage)

- Le Management de Transition,

- La Gestion des campagnes de Tests de bout en bout, avec des méthodologies et des outils largement éprouvés sur la place du marché.

- La conduite d'audit des Systèmes d'information (Rationalisation de la cartographie SI...)

- L'optimisation des flux d'informations transverses (financières, logistiques,..) dans le cadre d'une refonte du SI

- L'aide à la sélection d'une solution applicative, fondée sur une large expérience des progiciels de gestion intégrés notamment (ERP SAP, Oracle,...)

- La mise en oeuvre d'un reporting Groupe , pour toutes les Business Units (Contrôle de Gestion, Marketing, Finance, Achats,...)

- L'iIntégration des solutions/ produits de consolidation avec un ERP en phase de POC, maquettage et prototypage ( CARTESIS Carat/ Magnitude).



Mes compétences fonctionnelles sont:

• Finance: FI (GL,AP,AR,AA), AM, RE, TRM (Cash Management), SL

• Consolidation SAP SEM-BCS et SAP 4.6 ECCS + SAP - > Carat/ Magnitude

• Contrôle de Gestion: CO-CCA, PCA, CO-PA;

• Gestion des Investissements (IM)

• Suivi d’affaires/ Projet : PS

• Logistique (Materials Management, Supply Chain, Warehouse Management) ;

• Master Data Management (MDM) ;

• Supplier Relationship Management (SRM)

• E-Procurement (E-buy Procurement) + Workflow management

• SAP Solution Manager (SolMan)

• SAP Governance Policy, Séparation des tâches (SOD)

• Gestion des risques (GRC), Solvency 2, Bâle 2.

• Fusions / Acquisitions (SLO): mise en oeuvre et méthodologie



Mes connaissances en méthodologies et outils sont:

• Consolidation : Carat/ Magnitude (Cartesis)

• Outils de Gestion des tickets/ incidents: Test Director / HP Quality Center

(Mercury) / GLPI / Remedy (BMC)

• Outils de modélisation des flux métiers: Aris (V7.0), Visio (V 10.0), MindJet

MindManager Pro (6)

• Outils de gestion documentaire : ClearQuest, Features Plan, Sharepoint, Pytheas

• Outils de Reporting: MFGPRO, HFM, Zadig (HR), Business Object

• Outil de Lecture optique et d’archivage: Readsoft (Technologie « OpenText »)

• ITIL, UML,Six Sigma, Lean Management

• Normes de Reporting internationales : IAS/IFRS .

• Moyens de Paiement SEPA

• Méthodologies de management international (Projet SI) : PMP, PRINCE 2, CMMI

• MoR (Gestion des Risques) , MoP (Gestion de Portefeuille Projets), MSP

• Pratiques de Gouvernance Projet (SOD, GRC, SOX, SOLVENCY II, BALE II)



Les secteurs d'activité dans lesquels je suis intervenue:

• Banque / Assurance : BNP Paribas (Arva), ZURICH, AXA GS.

• Bâtiment: SAINT-GOBAIN, ITALCIMENTI

• Energie: VEOLIA, EDF, GDF-SUEZ, CEA (Nucléaire), LYDEC (Lyonnaise des Eaux)

• Pharmacie (Industrie et/ou négoce): UCB Pharma, Hospira-Mayne, Sanofi, Roche

• Pétro-Chimie: ELF/TOTAL

• Industrie papetière: Modo-Paper

• Fournitures de bureau: Guilbert

• Automobile: PSA, Renault, Plastic Omnium

• Affranchissement postal: Satas (Groupe Neopost)

• Publicité (activités créatives, production) : Publicis



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique