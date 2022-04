Florence HURPY

Chef de produit expérimenté : compétences en stratégie marketing, analyse de marché, développement de gammes de produits, category management, négociation.

« Soft skills » reconnues : esprit d’analyse, esprit d’équipe et goût pour la gestion de projets transversaux, sens de l’initiative et réactivité.

Du fait de mon parcours international, je connais plusieurs cultures et langues (Anglais courant) et j’apprécie de travailler dans un environnement multiculturel.



#Chef de produit #Chef de produits #Product head #Category manager #Marketing international



Mes compétences :

Marketing produit

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Négociation

Benchmarking

Analyse des besoins

Marketing international