Laurence HURPY

Avec une expérience de 17 ans dans le secteur de la logistique, je peux vous affirmer mes compétences en termes d'organisation, de planification et de coordination. Elaboration de tournées et de plannings. Organisation des expéditions en messagerie et affrètement. La réception et la mise en place des procédures de suivi, de contrôle et de tenue du stock de produits. Encadrement dune équipe de 10 à 15 personnes (magasiniers, caristes, préparateurs de commandes) ainsi que 10 à 12 chauffeurs avec ma dernière mission.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Gestion des stocks

Transport

Team Management

Sage Accounting Software

ERP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint