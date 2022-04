Florence HURPY

Après 25 années passées au sein du groupe ADECCO, dont 15 sur le poste de directrice d'agence, j'exerce aujourd'hui l'activité de formatrice consultante indépendante.

Je propose du conseil et des formations sur mesure en inter ou intra, dans le domaine des ressources humaines et la relation commerciale.



Prestations en RH :

Le recrutement

L'entretien d'évaluation

L'entretien professionnel

La communication dans l'entreprise

Le management

Le tutorat



Relations commerciales :

La stratégie commerciale

Le développement commercial

La prospection (téléphonique et physique)

L'accueil (téléphonique et physique)

L'entretien de vente

Le suivi du portefeuille client

La mesure de la satisfaction client