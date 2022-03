Laurent MICAUT

InnovPro accompagne les entreprises dans leurs transformations numériques sous 2 axes :



- Le développement de progiciels ou d'application spécifiques, sur-mesure, en s'appuyant sur Windev, Webdev et Windev mobile (Développement de progiciels ou d'outils d'aide à la décision dédiés, de solution pour accompagner la production dans les industries, de logiciels ou applications pour objets connectés, d'interfaces spécifiques pour faire communiquer des logiciels, modélisation de tout type de workflow etc .... ),



- L'édition logicielle : Innovpro édite, commerciale et installe la solution de gestion RH (SIRH modulaire) IP Time Manager,



Soumettez-nous vous projets et cahiers des charges pour étude : http://www.innovpro.fr/projetlogiciel



