Florence IBANEZ

Polyconseil est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les télécoms & media et la conduite de projet à forte composante technologique.



Il accompagne depuis plus de 20 ans, en France comme à l'international, les principaux acteurs de ces industries sur l'ensemble de leurs problématiques stratégiques, marketing, opérationnelles et technologiques.



Mes compétences :

Conseil

Fibre optique

Médias

Optique

Smart

Smart city

Stratégie

Systèmes Embarqués

Télécommunication

Télécoms

TIC