Florence IBERT

Mon parcours professionnel débute en 1980 par des CDD dans des banques internationales. Après un an de missions d'intérim, je rejoins en 1983 la Direction Comptable de la société NMPP, département Export, puis Comptabilités auxiliaires. en 1994, j'intègre la Direction Juridique en tant qu'assistante. Je découvre ce secteur d'activité et ses multiples domaines d'intervention. J'évolue vers un poste d'assistante de Direction et prends notamment en charge le secrétariat juridique des sociétés, la gestion des contrats, pouvoirs, saisies, délégation de paiement. D'autres secteurs d'activités m'intéressent également, tels que le secteur médical, notarial, l'immobilier, la grande distribution, le commerce.



Mes compétences :

Organisée et pratique

Bonne présentation

Bon relationnel et rédactionnel

Autonome et réactive.