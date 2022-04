Florence JAVEY

Après de nombreuses années d'expériences professionnelles en tant que responsable de boutique, j'ai profité d'une formation pour élargir et valider un titre professionnel mes compétences dans le domaine des ressources humaines.



Grâce à mes compétences professionnelles acquises depuis 12 ans, je sais être le leadership d'une équipe et gérer les responsabilités d'une boutique.



Je sais assurer l'administration du personnel (DUE, paie, procédures RH), mettre en œuvre les processus de recrutement et d'intégration (Profil de poste, entretien, intégration, diffusion d'offre d'emploi).



Je souhaite intégrer un emploi dans le domaine des ressources humaines et plus précisément dans le recrutement, afin de mettre en application les compétences acquises lors de ma formation et de mon stage en entreprise



Mes compétences :

Déclaration charge sociales

Encadrement équipe/ management

Fiche de paie

Secrétariat

Commerce

Gestion des plannings

Demarche liées a l'embauche

Etablissement profil de poste

Integration et formation

Recrutement salarié

Microsoft PowerPoint

Ebp

Microsoft Excel

Microsoft Word