Florence JOUFFROY

J'ai plus de 20 ans d'expérience du marketing et de la communication dans le secteur de la prestation intellectuelle que j'ai développée principalement dans 3 entreprises:



- 3i

- Accenture

- CMS Bureau Francis Lefebvre



Dans ces trois entreprises, j'ai traité et d'aspects marketing et de communication



Plus spécifiquement j'ai traité :



- de sujets liés à la Marque :

. stratégie d'accompagnement d'une marque sur un mouveau marché: 3i,

. de changement de nom: Andersen Consulting/Accenture

. de positionnement de marque : Accenture, CMS BFL, CMS

- de communication institutionelle

. canaux traditionnels et nouveaux medias

- de Business developement

. appels d'offres, pricing

. stratégie clients, clients clés

. de CRM : déploiement d'outil/stratégie en regard







Mes compétences :

Capital investissement

Communication

Conseil

Digital

Fusions acquisitions

Immobilier

International

Investissement

Leader

Marketing

Marketing International

réseaux sociaux

Services financiers