Florence JOUINOT-MINET

Jhm conseils : courtier et conseiller en travaux : construction, extension, rénovation élargi ses possibilités.

Dans la continuité de la mise en relation entre artisans et particuliers, je suis chargée du :



- conseil en aménagement intérieur : décoration, rangements, artisanat d'art...

- conseil en immobilier : budget travaux en cohérence avec les prix du marché immobilier, stratégie de mise en vente, conseils en gestion de patrimoine



N'hésitez pas à me contacter pour échanger



A bientôt