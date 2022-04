Florence JUHEL

Maman de quatre enfants avec un mari souvent absent je souhaitais remplacer mon travail par un travail qui me laisserai plus de temps pour mes enfants, et c'est en 2006 que Forever est entré dans notre vie.



Depuis je vis une aventure extraordinaire, la seule société en marketing de réseau qui nous permet de créer notre propre entreprise.



Vous aimez l'esthétique, le bien être, les produits naturels...

Contacter moi pour plus d'informations, je vous répondrai avec plaisir.



A bientôt,



Florence



PS : Je ne suis pas intéressée par d'autres réseaux, stop aux messages de recrutement!



Mes compétences :

Beauté

MLM

Bien être

Réseau

Marketing relationnel

Développement personnel

Recrutement

Business

VDI

Réseaux