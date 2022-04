Florence JUPIN

Depuis 10 ans, je développe des stratégies de communication et des stratégies digitales tout en assurant leur mise en oeuvre. J'ai travaillé pour de grands groupes internationaux (Alcatel Lucent, Dassault Systèmes, Technicolor/Thomson) et des marques françaises (l’Apec, Veolia eau, RFI). Au cours des différents projets menés pour ces clients, j'ai eu une vision transversale du web, allant du conseil pour accompagner les clients dans leur mutation pour s’adapter à la société digitale, jusqu'à la réalisation concrète de projets web (création de sites internet, contenus on line), en passant par la stratégie des moyens sur internet (création de trafic, analyse des résultats et optimisations des leviers...). Arrivée, il y a 2 ans à Toulouse, j'ai eu une première expérience dans une Agence toulousaine et je cherche actuellement un poste de responsable de communication sur Toulouse.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Publicité

Community management

Communication