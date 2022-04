Florence KADRI

ACTA FABULA, metteur en scène d'événements



Array





Conception et organisation d'événements artistiques et culturels.



Un leitmotiv, un événement est un fait culturel !





Acta Fabula propose des concepts exclusifs qu'ils soient "clé en main" ou totalement "sur mesure".

Notre spécificité repose sur la création exclusive d'événements sur mesure à forte valeur ajoutée artistique.

Nous ne sommes pas de "revendeurs" comme beaucoup d'agence artistique. Ce que nous proposons a pris naissance dans nos ateliers, dans notre salle de répétition, avec l'apport de notre équipe artistique. Les spectacles sont habillés par notre stock de costumes unique.

Bien entendu, nous offrons aussi un large réseau d'artistes qui nous permettent de répondre à de multiples demandes de programmation.



Mon parcours personnel donne également quelques points d'intérêt spécifiques à nos interventions.



Acta Fabula s'intéresse à la mise en valeur du patrimoine et à l'ingénierie culturelle.



Un regard passionné et expérimenté est porté depuis plusieurs années sur les thématiques liés à la sensibilisation à l'environnement et au développement durable.





Acta Fabula c'est :

- Une équipe artistique pluridisciplinaire

- Un stock de plus de 5 000 costumes

- Une salle de répétition et un atelier de fabrication de costumes, décors

- Une équipe de créateur (scénario, mise en scène, chorégraphie, scénographie, costumes, décors)

- Une équipe logistique et technique (production, régie, logistique)



Les domaines d'intervention :

Des interventions dans le champs culturel et artistique comme dans le domaine de l'événementiel privé et institutionnel.





Patrimoine / Culture / Développement durable / Eco conception





Quelques concepts thématiques :

Soirée belle époque, soirée Année folle, soirée Seventies, Au temps des crinolines, Soirée Baroque et vénitienne, White Night, soirée cirque et performance, soirée comédie musicale, Nature, Cinéma, Sport, développement durable, Carnaval, bal costumé, célébration d'anniversaire d'entreprise, commémoration de grands événements...



Retrouvez de multiples propositions "clé en main" et confiez nous la réponse à vos appels d'offre pour inventer soirée, journée de festivité, événement culturel totalement "sur mesure".



Entreprises, villes, collectivités locales, association, agences... confiez nous vos projets.



Mes compétences :

Art

Culture

Danse

Développement durable

Evénementiel

Médiation

Médiation culturelle

Mime

Mise en valeur

Mise en valeur du Patrimoine

Musique

Spectacle

Théâtre

Communication évènementielle