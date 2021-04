Florence KEBER

J'ai plusieurs passions dans la vie: les relations humaines, les challenges, apprendre toujours plus, voyager et, last but not least, le service clientèle.

J'aborde la cinquantaine, persuadée qu'on peut toujours avoir un rêve, une vision et donner une nouvelle direction à sa vie. J'aime avancer, être au sein d'une équipe efficace et multiculturelle, entourée de personnes qui comme moi veulent développer leurs connaissances, leurs talents et leurs compétences linguistiques. Je sais être dotée d'une grande capacité de travail.

J'ai vécu en Angleterre, en Espagne, en Italie et 25 ans en Allemagne. Tout au long de mon expérience professionnelle j'ai pu consolider et confirmer ma passion du service clientèle.

Je me tiens à votre disposition pour étudier toute proposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Facilities Management