Florence KLEINER

Forte d'une expérience polyvalente de plusieurs années dans les domaines de la communication, du marketing, de la photo et du stylisme, j'ai surtout exercé des activités commerciales et de production. Ma dernière expérience professionnelle remonte à 1992 - création et gestion d'une photothèque spécialisée dans le culinaire et le tourisme et production de photos culinaires en tant que styliste - 2004.

Depuis Styliste culinaire et iconographe en free lance et gestion de la Photothèque, mise en ligne des photos dans différentes agences spécialisées.



Je recherche des partenaires professionnels dans ces domaines d'activités. Je suis également disponible en free-lance pour production photo, iconographe et styliste.



N'hésitez-pas à nous consulter si vous êtes à la recherche de photographe et /ou de styliste culinaire, de photos de stock ou en production dans ces domaines :

culinaire, tourisme, mer & bateau, ou de location de studio pour Prises de vues ou tournage de films.



STYLISTE, recherche d'accessoires et art de la table, STYLISTE CULINAIRE, je rédige et réalise des recettes pour PHOTOS, FILMS & VIDÉO, pour la Publicité, la Presse et l'Édition. Consultez nos nouveaux sites, Book et DVD sont à votre disposition.



T : 01 45 84 51 52 - F : 01 45 82 09 91



E.mail : f.kleiner@wanadoo.fr

http://monsite.wanadoo.fr/f.kleiner



http://franckbichonphoto.com

bestudio.monsite.wanadoo.fr

http://monsite.wanadoo.fr//f.bichon



Mes compétences :

Arts

Commercial

Communication

Contacts humains

Culture

FORMER

Langues

Marketing

Photo

Promotion

Publicité

Relations publiques

Stylisme

Stylisme culinaire

Tourisme

ventes

Voyages