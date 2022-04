Florence KOWALSKI

18 années en ventes, marketing et communication dans différents secteurs et une passion pour le bien-être, complétée par un CAP et un BTS Esthétique, m’ont amenée à créer FK Spaboosting, conseil en développement marketing et commercial pour les entreprises de bien-être (spa, centres de bien-être, instituts….).



Objectif : identifier et développer de nouveaux leviers d’action pour booster vos ventes.



Pour vous accompagner, je m’appuie sur

- Une double compétence Marketing/Ventes et Esthétique/Bien-être

- Une expérience de la commercialisation hôtelière (yield management, réservation en ligne…)

- La maîtrise de la gestion de projet : pilotage d’actions dans le respect des règles qualité/coût/ délai et management d’équipes;

- Un profil international : multilinguisme et conduite de projets avec des équipes étrangères (Russe, US, Espagne, Libanaise, Japonaise, Coréenne...)

- La création et l’utilisation de KPI (indicateurs financiers, ratios, statistiques de fréquentation…) définis ensemble à chaque début de mission.



Mes compétences :

DÉVELOPPEMENT PORTEFEUILLE

Distribution

Hôtellerie

Hotels

International

Internet

Japonais

Management

Management des ventes

Oenologie

Pricing

Revenue management

Stratégie

Tourisme

ventes