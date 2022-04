François RENÉ

Bonjour, et merci de venir consulter mon profil.



Aujourd’hui le digital révolutionne notre vie professionnelle. Que cela soit au niveau individuel, avec des habitudes de travaille à changer. De notre entreprise, qui doit savoir se réinventer par des services innovants. Ou encore le monde, qui doit dorénavant compter avec l’économie participative.



Les utilisateurs au travers de la technologie refaçonnent les marchés et les échanges. Mais eux… c’est nous ! Qu’attendons-nous ? Des contenus que nous choisissons, des produits dont nous rêvons,ou encore des solicitations que nous maitrisons. En résumer de nouvelles manières de collaborer et d’échanger.



Tombé dans la marmite du web il y a plus de 20 ans, j’ai fait de ma passion, mon métier. Si j’ai commencé par la réalisation de sites, mon experience me permet depuis 10 ans d’aider les entreprises et mes collaborateurs à maitriser la culture digital. Et aujourd’hui ! Pourquoi pas vous ?







Vous êtes curieux ? Vous souhaitez en savoir un peu plus sur ma personnalité ?



- Proactive, pédagogue, avec la capacité d’évoluer, d’innover dans un domaine en constante mutation.

- Un sens aiguisé de la flexibilité, du leadership et de l’éthique.

- Une pensée critique et créative bâtie autour de l’échange et de la coopération.



CHAMPS D'ACTIONS :

✓ Le Digital : Offre disruptive, Evangélisation, inbound et content marketing, SEO, e-CRM, Digital Management Platform.

✓ Le Numérique : Full stack Web, E-commerce, campagne display, CMS, Smart et Big Data, Cloud.

✓ Le Management : Agile Scrum, Lean Kanban et cycle en V.

✓ L’Opérationnel : Roadmap digital 360, gestion de projet, responsable de Business Unit, consulting.







Encore un peu plus ?



En veille permanente :

- Universités numériques, conférences, webinars, salons...

- En formation constante sur de nombreux MooC.

- Publication d’articles sur les réseaux sociaux et blogs professionnels.



Les outils :

✓ Bureautique : Office 365, Suite collaborative Google

✓ Gestion : Redmine, project libre, outils de web analytics, DMP et CMS.

✓ Full stack Web : HTML 5, CSS 3, Javascript, Ajax, PHP, MySQL, Unix, Apache.

✓ Productivité : Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Wordpress, Google web designer.





Vous voulez que nous poursuivions notre rencontre, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Stratégie digitale

Big Data

Réseaux sociaux

Blended Learning

MooC

Funnel optimization

SaaS

Nudge marketing

Cloud computing

Web analytics

A/B testing

Cycle en V

Agile Scrum

Lean Kanban

Growth hacking

Gestion de projet

Design thinking

Lead nurturing

E-commerce

Marketing automation

Inbound marketing

Webmarketing

Full Stack Web

Content marketing

Content Management System

SEO, SMO, SME