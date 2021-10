Stéphane LOTH

Autonome et rigoureux, avec un excellent sens du service client, je mintéresse naturellement aux fonctions transverses.

J'aime insuffler un esprit de cohésion aux équipes de mes collaborateurs.

Je sais également être force de proposition pour améliorer les processus afin de fluidifier les actions à mener au sein de mon périmètre de coordination lors de mes activités de pilotage.



Vous pouvez me contacter par mail: stephane.loth@gmail.com ou au 06-76-38-73-50



COMPETENCES :

Pilotage d'activité

Animation Comité de suivi

(COPIL & COTECH)

Gestion de la relation client

Appui Référents à la GDC/GMEP

Suivi Opérationnel des RFC

Reporting aux Managements

(mise en place des KPI)

Gestion des Demandes et des incidents



METHODOLOGIES:

ITIL (certifié)

PRINCE 2 (certifié)

DEVEOPS (AGILE SRCUM...)



Technique:

Microsoft Windows

Excel + Power-BI

Culture Digitale

SQL