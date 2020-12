Arnaud GOULLIART

Après plusieurs années sur le terrain (hôpital, collectivités et associatif), je me suis orienté vers le management d'équipe dans le secteur de la santé publique. Passionné par les nouvelles formes de management, je souhaite pouvoir développer une organisation qui promeut la coopération, la transparence, l'horizontalité et la liberté d'expression.

J'assure parallèlement des fonctions de guidant, responsable et référent universitaire en master et DU au sein de plusieurs universités (Nancy, Dijon).



Mes compétences :

Publications universitaires

Politiques publiques

Management d'équipe

Recherche de financement

Formation professionnelle

Management de projet

Animation de groupes de travail

Évènementiel professionnel et grand public

Stratégie d'entreprise