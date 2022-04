Benoit POTIER

Sur le marché depuis 1999 j'ai débuté ma carrière comme Ingénieur Système chez Infopoint puis Econocom. Je suis employé chez AntemetA depuis 2007. J'ai débuté en tant que chef de projet technique et suis désormais Architecte Avant Vente au sein de l'équipe commerciale.



J'ai en charge les missions suivantes :

- Accompagnement des commerciaux pour défendre les offres techniques et commerciales

- Conseil en architecture auprès des clients

- Actions d'expertise sur les projets

- Garantir la cohérence entre les propositions commerciales et le projet (plan de charge, prérequis, périmètre)



Mes compétences :

Informatique

Audit

Visual Basic

UNIX

Python Programming

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Linux Red Hat

Linux Debian

HP-UX

Data Centre

Consolidations

SHELL

Active Directory

AIX UNIX

Stockage

Riverbed

MCSE

NAS

Storage Area Network

Linux