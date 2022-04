Florence LABROUSSE

Responsable technique commercial dans l'industrie chimique, je suis en charge de la prospection et la fidélisation d'un portefeuille client (industriels).

Dans un objectif d'amélioration continue des process, je développe via des équipes internes (marketing,QSE, logistique) et des sous traitants, des applications industrielles dans le respect du cahier des charges et de la règlementation QHSE en vigueur.

Curieuse et dynamique, j'apprécie le travail en équipe et aime m'investir dans de nouveaux projets.

Également bénévole en association, j'aime apporter mes compétences dans la construction de relations d'aide et de bienveillance avec autrui.





Mes compétences :

Chimie

Commercial

Papeterie

Plongée

Responsable Commercial

Vente

Développement commercial

Analyse technique

Industrie

Plongée sous marine