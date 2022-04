Florence LAIK

Forte de mon parcours professionnel dans les domaines du marketing et de la communication, je suis actuellement en recherche active sur la région toulousaine. Créative, dynamique, vous apprécierez aussi mon sens des responsabilités, ma capacité d'analyse et mes qualités relationnelles.





Mes compétences :

Gestion de projet

Suite Office, Advitium, Generix, Trace One, SAP

Marketing opérationnel

Communication

Marketing stratégique