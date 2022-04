Florence LALANNE

Un parcours professionnel riche et diversifié. Une reconversion réussie dans les métiers du secrétariat, divers remplacements et missions. Qualités relationnelles, capacités d’adaptation et de formations rapides, autonome, organisée, réactive.»





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Analyse financière

Gestion commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CIEL Gestion commerciale

EBP Gestion commerciale