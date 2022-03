Je suis entrepreneeur et mon entreprise S&G est un prestataire de services.

J'ai une formation de gestion commerciale et de gestion financière.

J'aime ce que je fais et je m'investis dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

CIEL Gestion commerciale

EBP Gestion commerciale

OpenOffice

Sage

Gestion administrative

Gestion financière

Gestion commerciale