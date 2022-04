Florence LAMBOTIN - GLÉNISSON

Mon métier, c’est : (à part une passion)

Comprendre vos besoins en terme de communication et m’y adapter

Rédiger des communiqués et des dossiers de presse originaux et percutants

Créer des plans médias, cibler mon réseau de professionnels, gérer des plannings promotionnels

Organiser des conférences de presse, des événementiels, des voyages de presse

Suivre les parutions, réaliser les revues de presse, être toujours en veille sur les médias