Florence LANGINIEUX

Après 12 années passées à un poste de manager opérationnel en centre d'appels, j'ai décidé de m'orienter vers la gestion de projets au sein de notre Direction des Projets et de l'Organisation, afin d'avoir un terrain d'action transverse, et de croiser les besoins fonctionnels et opérationnels.



Secteur : Assurance de personnes



Spécialités :

- gestion de projets,

- management de 1er et de 2ème niveau,

- relations avec les IRP,

- secteur des assurances de personnes et des Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance



Mes compétences :

management

santé

assurance

Gestion de Projets