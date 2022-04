Florence LANNOY

Je suis praticienne en thérapies brèves installée en seine et marne.

Sophrologue et hypnothérapeute, je développe mes compétences dans l'approche intégrative afin d'accompagner mes clients de manière sur-mesure au gré de leurs besoins et en adéquation avec leur objectif.

Je prends en compte l’être dans sa globalité : le corps, les émotions, la pensée, la spiritualité, le passé, le présent, l’avenir.

Je suis également spécialisée dans l'accompagnement des addictions (drogue, alcool, tabac, sexe, jeux...)



Les séances sont proposés en cabinet et/ou en pleine nature.

Séance individuelle et/ou groupe.