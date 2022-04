Laurence DE VÉDRINES PARKER

Sophrologue, après une vingtaine d'années passées dans les métiers du commerce et de la communication, j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus essentiel, un retour à soi. J'ai découvert la sophrologie, m'y suis formée

et exerce avec grand bonheur, ce merveilleux métier.

Par ailleurs, j'ai eu l'immense chance de traverser plusieurs mers et océans, en tant que membre d'équipage, sur des voiliers. Ces voyages si particuliers au milieu de nulle part d'ans l'immensité et au tréfonds de soi même, vous invitent à porter un regard différent sur l'existence. Depuis 2007, j'ai intégré l'atelier OWCZARSKI, et je me suis tournée vers la peinture pour exprimer et partager les merveilles que j'observe au détour de ma vie, de mes voyages...



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Développement commercial

Édition

Relations presse

Relations Publiques

Conception Rédaction

Sophrologie

Peintre