Florence LAPORTE

• Forte de mon parcours en gestion de projets, j’ai développé des compétences relationnelles et opérationnelles transversales.



• Animée par une forte volonté me rendre utile à la société, mes expériences associatives m’ont permis de découvrir le monde socio-éducatif ainsi que son public.



• En accord avec mes valeurs et dans l'optique de donner du sens à mes missions, j'ai récemment intégré le service Vie étudiante de l'Université de Lyon (COMUE) pour y coordonner des projets au service de la santé et du bien être des étudiants du territoire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de base de données

Formation professionnelle

Relations clients

Cartographie