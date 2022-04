Florence LATAPIE

Plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises de tailles variées auprès de grands groupes, mais aussi de TPE et PME, dans les domaines de compétence suivants:

-- > Stratégie numérique

-- > Communication web

-- > Commercial

-- > Marketing

-- > Organisation



Mes atouts:

-- > Sens du contact et de l'écoute

-- > Capacité d'adaptation aux nouveaux environnements

-- > Curiosité

-- > Rigueur



Mes compétences :

Études marketing

Développement commercial

Gestion de projet web

Management

Stratégie digitale

eCommerce