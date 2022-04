Florence LE DEUFF

Sept ans d'expérience en Assistanat administratif et commercial et 5 ans en Restauration et Evènementiel !

Mes connaissances ? J'ai essentiellement travaillé sous Pack Office et en Français. Je parle assez couramment Anglais pour pouvoir prétendre à un poste bilingue.

Mes compétences ? Variées, elles font de moi une collaboratrice avec un solide savoir-faire ! Mes compétences commerciales me permettent notamment de participer activement à des appels d'offre ou des opérations marketing, de prospecter diverses cibles, de négocier des tarifs ; mes compétences administratives, de gérer des portefeuilles, des bases de données, des agendas.

Mes qualités ? Dynamique, dotée d'un fort esprit d'équipe, rigoureuse, organisée, ambitieuse et toujours motivée !

Mes défauts ? Aucun qui ne soit pas un atout dans mon métier ! Entre autres : obstinée, impatiente et directive pour aller au bout de ce que j'entreprends sans perdre de temps, curieuse pour apprendre toujours plus et évoluer.



Mes compétences :

gestion de bases de données

support commercial pour des appels d'offre

gestion de plannings

négociation de tarifs et de remises promotionnelle