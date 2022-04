Florence LECAT FOVEAU

Fondateur Voïtéa : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de projets de construction, rénovation.



Précédemment :

13 ans - Responsable de Programmes : Montage administratif, technique, juridique et financier d’opérations immobilières depuis le dépôt du permis de construire jusqu’à la livraison et la gestion des garanties.

1150 logements montés pour Aiguillon Construction.

Dont 3 ans - Management d’une équipe de 5 personnes (livraison de 150 à 254 logements par an) pour l’agence de Nantes en conservant la responsabilité de programmes en propre.

5 ans - Ingénieur travaux en entreprise générale pour Thouraud (Cari BTP) puis GTB (Bouygues) : Responsable de chantiers tous corps d’état, pilotage de la production propre avec ou sans chef de chantier, organisation de la sous-traitance par la consultation, négociation, contractualisation avec les partenaires. Suivi budgétaire. Relationnel client, prestataire, maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle.