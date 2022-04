Florence LECLEF

Bonjour,



Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de la société Arbalète, je prends la succession du créateur qui va pouvoir profiter d'une retraite bien méritée.



Créée en 1989, Arbalète, c'est aujourd'hui 11 porteurs 19 t, bâchés, équipés de hayons, qui font quotidiennement la ligne St Etienne - Lyon - Marseille ainsi que des transports locaux entre le 42 et le 69.



Nous maitrisons les enlèvements en entrepôts maritimes et les spécificités des livraisons au port de Marseille.



Nous transportons des marchandises générales pour des clients directs mais surtout d'autres transporteurs, des commissionnaires et organisateurs de transports multimodaux.



Notre taille familiale permet d' assurer à nos clients un suivi particulier et une qualité de service qui ont fait l'image de marque de la société depuis 25 ans, image que je compte bien continuer à cultiver.