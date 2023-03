Florence MARANT

HYPNOTHERAPEUTE ERICKSONNIENNE TRANSPERSONNELLE®



Passionnée par les neurosciences, la régulation du stress et des émotions, j'ai avancé sur mon chemin au gré des épreuves de vie et des rencontres majeures qui m'ont permis d'effectuer plusieurs révolutions intérieures. J'ai pu retrouver mon enfant intérieur, le libérer, l'accueillir, le réconforter, le sécuriser et l'autoriser à tracer sa propre voie, en toute authenticité.



J'ai expérimenté à titre personnel plusieurs outils d'accompagnement avant de m'y former. J'ai accompagné des dizaines de personnes dans la régulation de leurs stress et émotions, de manière solidaire entre 2012 et 2020, avant de professionnaliser cette activité.



Depuis 2021, j'ai été happée et ne propose plus que des accompagnements en Hypnose Ericksonnienne Transpersonnelle® : j'accompagne de nombreuses personnes qui suivent une psychothérapie par ailleurs et souhaitent approfondir ou booster une problématique particulière grâce à l'hypnose et également d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'une psychothérapie mais viennent travailler sur une problématique essentiellement en hypnose.



Je consacre désormais ma vie professionnelle à simplifier et alléger des vies.