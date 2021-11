Charlotte HENRY

La Sophrologie est une pratique qui allie corps et esprit.

Grâce à des exercices simples et accessibles à tous, elle permet d'améliorer sa condition, de retrouver un bien-être, d'optimiser son potentiel, et de développer ses ressources et capacités.

Passionnée par mon métier, je vous propose de découvrir la Sophrologie au sein de mon cabinet situé 20 rue de Condé, Lyon 2e.

Je mets un point d'honneur à vous accueillir dans la bienveillance et à construire avec vous un parcours d'accompagnement sur-mesure qui vous permettra d'évoluer à votre rythme vers votre objectif.