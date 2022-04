Isabelle PILA

Après 4 années passionnantes comme consultante en mobilité professionnelle auprès d'un très large public (emploi, orientation, formation); je complète aujourd'hui mon sillon professionnel en me formant au métier de l'ingénierie de formation et ingénierie pédagogique.



15 ans de vie professionnelle et de nombreux challenges relevés avec toujours le même enthousiasme. Mes champs dʼexpérience ont tous un point commun : lʼhumain, la rencontre avec son histoire et la valorisation de son vécu et de son potentiel, en identifiant axes de progrès et points dʼappui nécessaires à son développement.



Dans ma boîte à outils il y a à ce jour... une place fondamentale à l'être humain, dans toute son imperfection et sa complexité, seul ou en groupe d'ailleurs, il y a aussi la réalisation vidéo que j'ai appris lorsque j'habitais à Londres plusieurs années puis prolongé en freelance en France, il y a l'envie d'entreprendre et d'essayer malgré les incertitudes et les "échecs", une attirance non dissimulée pour l'apport des richesses liées à l'interculturalité, and last but not least, travailler avec des paires, clients, partenaires dans une dynamique de sérieux, d'humour et de complicité.



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie du travail

Bilan de compétences

Psychologie sociale

Gestion de projet

Coaching

Prise de vue vidéo

Réalisation de films

Film d'entreprise

Réalisation audiovisuelle

Production audiovisuelle